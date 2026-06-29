В Украине на треть уменьшилось количество обращений о домашнем насилии - инфографика

С начала 2026 года в Украине зафиксировали 19,7 тысячи обращений по поводу домашнего насилия. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года: в то же время, по данным Национальной социальной сервисной службы Украины, 1 103 032 обращения по поводу домашнего насилия было внесено в Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола за последние 5 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Больше всего обращений в этом году зафиксировали в Днепропетровской, Одесской и Винницкой областях. В то же время в Киеве, Черновицкой, Львовской и Волынской областях ситуация значительно улучшилась.

Подавляющее большинство обращений традиционно поступает от женщин - 80% всех заявлений. Самую высокую долю зафиксировали в 2022 году - 83%. В течение последних трех лет этот показатель несколько снизился и держится на уровне 78%. 15 737 обращений от женщин по поводу насилия зафиксировали в этом году.

Кроме того, среди заявителей становится больше детей. Если в 2021 году на них приходилось лишь 2% обращений, то сейчас - уже 6%. Мужчины обращаются за помощью значительно реже женщин - на данный момент зафиксировано около 16% всех обращений.

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