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В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов: что предполагается

В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов: что предполагается

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 12:36  •  5040 просмотра

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Украина готовится к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, который позволит пассажирам получать доступ к информации об официальных автобусных маршрутах, покупать билеты и оставлять отзывы. Компании уже тестируют покупку билетов онлайн через интеграцию с системой.

В Украине завершают подготовку к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, что позволит пассажиру получить информацию об официальных регулярных маршрутах и возможность купить билет, сообщили в понедельник в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

"Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Укртрансбезопасностью готовятся к запуску Реестра международных автобусных маршрутов в рамках реформы международных пассажирских перевозок", - сообщили в министерстве в соцсетях.

Как отмечается, сейчас идет подключение международных перевозчиков и компаний по продаже билетов в Реестр.

"Ключевая цель - предоставить пассажиру информацию об официальных регулярных маршрутах, перевозчиках, возможность приобрести билет и оставить обратную связь о поездке на одном ресурсе", - отметили в министерстве.

В то же время, как сообщается, с несколькими компаниями уже тестируется возможность приобрести билет на рейс онлайн благодаря интеграции.

Министерство предлагает перевозчикам, и агрегаторам, которые еще не присоединились к государственному ресурсу, присоединиться к проекту также. "Это бесплатное и доступное решение, которое обеспечит сервис пассажирам и увеличит площадки для продажи билетов для бизнеса", - отметили в ведомстве.

Напомним,

В августе в Украине начали масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
В Україні готуються до запуску реєстру міжнародних автобусних маршрутів: що передбачається
Ukraine is preparing to launch a register of international bus routes: what is expected
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В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов: что предполагается

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