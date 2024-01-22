В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов: что предполагается
Киев • УНН
Украина готовится к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, который позволит пассажирам получать доступ к информации об официальных автобусных маршрутах, покупать билеты и оставлять отзывы. Компании уже тестируют покупку билетов онлайн через интеграцию с системой.
В Украине завершают подготовку к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, что позволит пассажиру получить информацию об официальных регулярных маршрутах и возможность купить билет, сообщили в понедельник в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.
Детали
"Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Укртрансбезопасностью готовятся к запуску Реестра международных автобусных маршрутов в рамках реформы международных пассажирских перевозок", - сообщили в министерстве в соцсетях.
Как отмечается, сейчас идет подключение международных перевозчиков и компаний по продаже билетов в Реестр.
"Ключевая цель - предоставить пассажиру информацию об официальных регулярных маршрутах, перевозчиках, возможность приобрести билет и оставить обратную связь о поездке на одном ресурсе", - отметили в министерстве.
В то же время, как сообщается, с несколькими компаниями уже тестируется возможность приобрести билет на рейс онлайн благодаря интеграции.
Министерство предлагает перевозчикам, и агрегаторам, которые еще не присоединились к государственному ресурсу, присоединиться к проекту также. "Это бесплатное и доступное решение, которое обеспечит сервис пассажирам и увеличит площадки для продажи билетов для бизнеса", - отметили в ведомстве.
Напомним,
В августе в Украине начали масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок.
В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов: что предполагается
Украина готовится к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, который позволит пассажирам получать доступ к информации об официальных автобусных маршрутах, покупать билеты и оставлять отзывы. Компании уже тестируют покупку билетов онлайн через интеграцию с системой.
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