В Україні готуються до запуску реєстру міжнародних автобусних маршрутів: що передбачається
Київ • УНН
Україна готується до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів, який дозволить пасажирам отримувати доступ до інформації про офіційні автобусні маршрути, купувати квитки та залишати відгуки. Компанії вже тестують купівлю квитків онлайн через інтеграцію з системою.
В Україні завершують підготовку до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів, що дозволить пасажиру отримати інформацію про офіційні регулярні маршрути і можливість купити квиток, повідомили у понеділок у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.
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"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Укртрансбезпека готуються до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів у рамках реформи міжнародних пасажирських перевезень", - повідомили у міністерстві у соцмережах.
Як зазначається, наразі триває підключення міжнародних перевізників та компаній з продажу квитків до Реєстру.
"Ключова мета – надати пасажиру інформацію про офіційні регулярні маршрути, перевізників, можливість придбати квиток та залишити зворотний зв’язок про поїздку на одному ресурсі", - зазначили у міністерстві.
Водночас, як повідомляється, з кількома компаніями вже тестується можливість придбати квиток на рейс онлайн завдяки інтеграції.
Міністерство пропонує перевізникам, та агрегаторам, які ще не приєднались до державного ресурсу, долучитись до проєкту також. "Це безплатне та доступне рішення, яке забезпечить сервіс пасажирам та збільшить майданчики для продажу квитків для бізнесу", - зауважили у відомстві.
Нагадаємо
У серпні в Україні розпочали масштабні зміни у сфері міжнародних автобусних перевезень.