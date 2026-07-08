В Украине 9 июля ожидается прохлада и дожди, на востоке до +30 градусов

В четверг, 9 июля, в Украине будет свежий прохладный воздух. Ночью +12+18 градусов, на западе местами ниже +10 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В течение дня 9 июля ожидается в большинстве областей Украины +18+24 градуса, на юге до +26 градусов, на Луганщине и Донетчине +27+30 градусов, в западных областях +17+19 градусов

Также в Украине будут дожди, днем в центральной части будет больше прояснений.

В Киеве 9 июля ожидается местами дождь, температура воздуха составит +20+22 градуса.

Поскольку на ориентировочные более долгосрочные прогнозы некоторые потребители реагируют как-то невротично и растерянно, принимая такой прогноз за что-то незыблемое и навсегда, не обращая внимания на традиционный срок прогнозирования - 1-3 суток, тенденция 5-7 суток, который сдвигается, потому что время не стоит на месте, временно буду писать исключительно на одни сутки вперед