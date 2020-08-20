В Украину везут все меньше иностранной водки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За год Украина сократила импорт водки почти на треть - на 28%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе-июне этого года Украина импортировала водки на 7300000 долл., Тогда как в январе-июне 2019 - на 10,2 млн долл.
Крупнейшим поставщиком водки в Украине является Польша: в этом году украинцы завезли польской водки на 1 млн долл.
Второе место в списке принадлежит Латвии с показателем в 948 тыс. долл., третье - Финляндии (917 тыс. долл.).
На экспорт в течение отчетного периода Украина поставила водки на 19 млн долл.
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Заметим, что от русской водки, Украина уже давно отказалась полностью.
В общем, Украина входит в ТОП-10 крупнейших продавцов водки в мире.
А популярность этого напитка, как констатируют аналитики, растет. Потребители, правда, становятся все более требовательным, говорят эксперты, и добавляют, что в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. А уже за следующие пять лет - вырос в среднем на 14,7%.
Напомним, в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").