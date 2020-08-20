В Украину везут все меньше иностранной водки

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88776 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102902 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128302 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108175 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128442 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101462 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102242 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

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Актуальное
В Украину везут все меньше иностранной водки

В Украину везут все меньше иностранной водки

Киев  •  УНН

 • 10455 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. За год Украина сократила импорт водки почти на треть - на 28%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-июне этого года Украина импортировала водки на 7300000 долл., Тогда как в январе-июне 2019 - на 10,2 млн долл.

Крупнейшим поставщиком водки в Украине является Польша: в этом году украинцы завезли польской водки на 1 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Латвии с показателем в 948 тыс. долл., третье - Финляндии (917 тыс. долл.).

На экспорт в течение отчетного периода Украина поставила водки на 19 млн долл.

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Заметим, что от русской водки, Украина уже давно отказалась полностью.

В общем, Украина входит в ТОП-10 крупнейших продавцов водки в мире.

А популярность этого напитка, как констатируют аналитики, растет. Потребители, правда, становятся все более требовательным, говорят эксперты, и добавляют, что в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. А уже за следующие пять лет - вырос в среднем на 14,7%.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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