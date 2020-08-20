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В Україну везуть все менше іноземної горілки

В Україну везуть все менше іноземної горілки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. За рік Україна скоротила імпорт горілки майже на третину, - на 28%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у січні-червні цього року Україна імпортувала горілки на 7,3 млн дол., тоді як у січні-червні 2019 року - на 10,2 млн дол.

Найбільшим постачальником горілки в Україну є Польща: цьогоріч українці завезли польскої горілки на 1 млн дол.

Друге місце у списку належить Латвії із показником у 948 тис. дол., третє - Фінляндії (917 тис. дол.).

На експорт протягом звітного періоду Україна поставила горілки на 19 млн дол.

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Зауважимо, що від російської горілки, Україна вже давно відмовилась повністю.

Загалом, Україна входить до ТОП-10 найбільших продавців горілки у світі.

А популярність цього напою, як констатують аналітики, зростає. Споживачі, щоправда, стають все більш вимогливим, кажуть експерти, і додають, що у 2014 році світовий ринок горілки оцінювався у 40,4 млрд дол. А вже за наступні п'ять років - виріс в середньому на 14,7%.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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