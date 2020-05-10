В Ухане зафиксировали первый с апреля случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Китае обнаружили 14 случаев COVID-19 за сутки, один из них произошел в городе Ухань, где заражений не фиксировали с 3 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 14 новых подтвержденных случаев коронавируса 9 мая. Это является максимальным показателем с 28 апреля, включая первый случай за более чем месяц в Ухане, где вспышку зафиксировали в конце прошлого года", - пишут в издании.
Так, в минувший четверг Китай официально объявил во всех районах страны низкий уровень опасности.
Сообщается, что 14 новых случаев за сутки представляют собой скачок заболеваний по сравнению с единственным больным, о котором сообщалось ранее.
Стоит отметить, что 11 случаев заражений было обнаружено в городе Шулан в северо-восточной провинции Цзилинь.
Ранее УНН писал, что Китай признал просчеты во время пандемии COVID-19.