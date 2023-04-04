В Венгрии назвали ордер на арест путина "символическим действием", которое "не приблизит завершение войны"

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"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай (ордер МУС на арест путина - ред.), скорее символический, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Итак, это сообщение, но лишь символическое сообщение", - сказал Модер.

Детали

Он добавил, что сейчас Будапешт сосредотачивается на том, как может оказать "ощутимую помощь" Украине, в том числе как улучшить условия для украинских детей, которые посещают государственные школы в Венгрии, "а не другом виде символической войны, которую ведет Евросоюз".

Отвечая на вопрос, стоит ли преследовать путина в суде, венгерский дипломат отметил, что со всеми людьми, ответственными за военные преступления, должны обращаться по закону.

"Эта позиция Венгрии касается всех случаев, независимо от национальности, страны или какой-либо принадлежности. Мы убеждены, что в конце концов справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно ее ни было достичь. Но это то, что мы думаем и озвучиваем с начала этого конфликта", - подытожил он.

Напомним

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф марии львовой-беловой. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Ордера на арест означают, что за пределами россии путина и львову-белову должны арестовать и передать в суд.

Глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гуляш 23 марта заявил, что Венгрия не будет арестовывать Путина, если он въезжает в страну.