В Угорщині назвали ордер на арешт путіна "символічною дією", яка "не наблизить завершення війни"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентського державного секретаря Левенте Модьор заявив, що видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора володимира путіна є "символічною дією", яка "не наблизить закінчення війни" в Україні. Про це він сказав у коментарі "Суспільному", пише УНН.
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"Ми переконані, що символічні дії не наблизять завершення цієї війни. Я думаю, що цей конкретний випадок (ордер МКС на арешт путіна - ред.), скоріше символічний, тому що, очевидно, російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати. Отже, це повідомлення, але лише символічне повідомлення", - сказав Модьор.
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Він додав, що наразі Будапешт зосереджується на тому, як може надати "відчутну допомогу" Україні, у тому числі як покращити умови для українських дітей, які відвідують державні школи в Угорщині, "а не іншому виді символічної війни, яку веде Євросоюз".
Відповідаючи на запитання, чи варто переслідувати путіна в суді, угорський дипломат зазначив, що з усіма людьми, відповідальними за воєнні злочини, мають поводитися згідно із законом.
"Ця позиція Угорщини стосується всіх випадків, незалежно від національності, країни чи будь-якої приналежності. Ми переконані, що врешті-решт справедливість перемагає. Можливо, у більш довгостроковій перспективі, ніж у короткостроковій. Скажімо, ми загалом підтримуємо справедливість, як би важко її не було досягти. Але це те, що ми думаємо і це те, що ми озвучуємо з початку цього конфлікту", - підсумував він.
Нагадаємо
17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна і уповноваженої з прав дитини рф марії львової-бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.
Ордери на арешт означають, що за межами росії путіна та львову-бєлову мають заарештувати та передати до суду.
Глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуляш 23 березня заявив, що Угорщина не буде арештовувати путіна, якщо він в'їде в країну.