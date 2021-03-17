В UBTA назвали пути усиления промышленного сотрудничества Украины и ЕС

Заявление сделано по итогам четвертого заседания Диалога высокого уровня Украина-ЕС по горизонтальным вопросам и отдельным секторам промышленности (Промышленный диалог). Мероприятие состоялось 16 марта в Киеве при участии представителей 6 министерств и служб Кабинета министров Украины, высокопоставленных лиц Европейской Комиссии, а также представителей бизнес-ассоциаций Украины и независимых экспертов.

“Потенциал Соглашения об ассоциации, а именно ее торговая часть, не был раскрыт полностью для украинских компаний-экспортеров по ряду причин, в том числе и нетарифных барьеров, сдерживающих экспортные возможности как нашего государства, так и промышленного сектора в частности. Мы благодарны представителям украинского и европейского правительств за предоставленную возможность озвучить ключевые сигналы бизнеса, которые были проработаны UBTA во время всеукраинского опроса в конце 2020 года”, - отметил председатель правления UBTA Дмитрий Лось.

Он также подчеркнул, что подписание Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (ACAA) позволит машиностроительным предприятиям, представителям химического и фармацевтического секторов нарастить объемы внешней торговли и вместе с компаниями из Евросоюза завоевывать рынки третьих стран.

В рамках делового сегмента Промышленного Диалога, организованного UBTA в партнерстве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, были обсуждены возможности сотрудничества и практические кейсы отдельных отраслей промышленности Украины и стран ЕС в контексте новых индустриальных инициатив Европейского Союза.

В частности был представлен актуальный бизнес-кейс украинской фармацевтической отрасли о ее потенциальном вкладе в диверсификацию европейских цепочек поставок критических медицинских препаратов в условиях борьбы с коронавирусной пандемией. По словам директора по корпоративным коммуникациям компании “Фармак” Евгении Пиддубной, ключевой предпосылкой реализации возможностей сотрудничества украинского и европейского фармацевтического секторов является обновление сферы действия будущего Соглашения АСАА (Соглашение о “промышленном безвизе”) с ЕС. В первую очередь, включением в нее положений о взаимном признании результатов проверок надлежащих производственных практик фармсектора (GMP практики).

Справка

UBTA — единственная ассоциация экспортоориентированного украинского бизнеса с непосредственным присутствием в Европе, которая представляет интересы своих членов в ведущих институтах, учреждениях и организациях Европы, а также Украины и транслирует консолидированную позицию ключевых секторов украинской экономики как в Украине, так и в Европе.