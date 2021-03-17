В UBTA назвали шляхи підсилення промислової співпраці України та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українські експортери вітають результати чергового Промислового діалогу Україна-ЄС, який є унікальним майданчиком для врахування пропозицій бізнесу щодо пріоритетів співпраці. Вони також сподіваються, що його напрацювання будуть враховані у майбутньому оновленні Угоди про асоціацію з ЄС. Про це повідомили у прес-службі Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA), повідомляє УНН.
Заява зроблена за підсумками Четвертого засідання Діалогу високого рівня Україна-ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості (Промисловий діалог). Захід відбувся 16 березня у Києві за участі представників 6 міністерств та служб Кабінету міністрів України, високопосадовців з Європейської Комісії, а також представників бізнес-асоціацій України та незалежних експертів.
“Потенціал Угоди про асоціацію, а саме її торговельна частина, не був розкритий повністю для українських компаній-експортерів через низку причин, у тому числі і нетарифних бар’єрів, які стримують експортні можливості як нашої держави, так і промислового сектору зокрема. Ми вдячні представникам українського та європейського урядів за надану можливість озвучити ключові сигнали бізнесу, які були опрацьовані UBTA під час всеукраїнського опитування наприкінці 2020 року”, — відзначив голова правління UBTA Дмитро Лось.
Він також підкреслив, що підписання Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції (ACAA) дасть змогу машинобудівним підприємствам, представникам хімічного та фармацевтичного секторів наростити об’єми зовнішньої торгівлі та разом з компаніями з Євросоюзу завойовувати ринки третіх країн.
У межах ділового сегменту Промислового Діалогу, організованого UBTA у партнерстві з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, були обговорені можливості співпраці та практичні кейси окремих галузей індустрії України та країн ЄС в контексті нових індустріальних ініціатив Європейського Союзу.
Зокрема був представлений актуальний бізнес-кейс української фармацевтичної галузі про її потенційний вклад в диверсифікацію європейських ланцюжків постачання критичних медичних препаратів в умовах боротьби з коронавірусною пандемією. За словами директорки з питань корпоративних комунікацій компанії “ФАРМАК” Євгенії Піддубної, ключовою передумовою реалізації можливостей співпраці українського та європейського фармацевтичного секторів є оновлення сфери дії майбутньої Угоди АСАА (Угода про “промисловий безвіз”) з ЄС. В першу чергу, включенням до неї положень про взаємне визнання результатів перевірок належних виробничих практик фармсектору (GMP практики).
Довідка
UBTA — єдина асоціація експортоорієнтованого українського бізнесу із безпосередньою присутністю в Європі, яка представляє інтереси своїх членів у провідних інституціях, установах та організаціях Європи, а також України та транслює консолідовану позицію ключових секторів української економіки як в Україні, так і в Європі.