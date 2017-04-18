В Турции при падении полицейского вертолета погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Все двенадцать человек, находившихся на борту вертолета, разбившегося в Турции погибли, передает УНН со ссылкой на CNN Turk.
Отмечается, что поисково-спасательные команды, которые выехали на место падения, подтвердили их гибель.
На борту было 7 полицейских, 1 судья, 1 военный и 3 члена экипажа.
Сообщалось, что в регионе, где упал вертолет, были неблагоприятные погодные условия.
Как сообщал УНН, полицейский вертолет с 12 людьми на борту разбился в районе Тунджели на востоке Турции.