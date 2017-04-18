В Туреччині під час падіння поліцейського вертольота загинули 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Всі дванадцять людей, які були на борту вертольота, що розбився в Туреччині, загинули, передає УНН з посиланням на CNN Turk.
Зазначається, що пошуково-рятувальні команди, які виїхали на місце падіння, підтвердили їхню загибель.
На борту було 7 поліцейських, 1 суддя, 1 військовий і 3 члени екіпажу.
Повідомлялося, що у регіоні, де впав вертоліт, були несприятливі погодні умови.
Як повідомляв УНН, поліцейський вертоліт з 12 людьми на борту розбився в районі Тунджелі на сході Туреччини.