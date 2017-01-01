В этом году студенты будут получать стипендии 1,1 - 1,4 тыс. грн. в новом семестре
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С начала нового учебного семестра в 2017 году студенты будут получать стипендии в размере 1,1 тыс. грн. Об этом накануне написал в своем микроблоге в Twitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает УНН.
"Правительство приняло постановление о академических стипендиях: со следующего года для вузов 3-4 уровня аккредитации обычная стипендия — 1100 грн, повышенная — 1400 грн", — сообщил В.Кириленко.
Как сообщал УНН, В.Гройсман сообщил, что в Бюджете-2017 фонд стипендий был увеличен на 580 млн грн до почти 6 млрд грн.