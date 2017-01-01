В цьому році студенти отримуватимуть стипендії 1,1 - 1,4 тис. грн. у новому семестрі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З початку нового навчального семестру у 2017 році студенти отримуватимуть стипендії у розмірі 1,1 тис. грн. Про це напередодні написав у своєму мікроблозі у Twitter віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, передає УНН.
“Уряд ухвалив постанову про академічні стипендії: з наступного року для вишів 3-4 рівня акредитації звичайна стипендія — 1100 грн, підвищена — 1400 грн”, — повідомив В.Кириленко.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман повідомив, що у Бюджеті-2017 фонд стипендій було збільшено на 580 млн грн до майже 6 млрд грн.