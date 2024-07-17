Непогода в столице: ТЦ Магелан подтопило, а улицы ушли под воду час назад • 6505 просмотра

Столичный мост Метро за почти 2 млрд гривен отремонтирует турецкая компания Onur 3 часа назад • 10696 просмотра

Организовал схему для уклонистов: в Киеве задержали мужчину, который незаконно переправлял военнообязанных за границу 6 часов назад • 18997 просмотра

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре: в КГВА напомнили правила безопасности 7 часов назад • 21033 просмотра