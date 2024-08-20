В Тернополе ликвидировали пожар на промышленном объекте после атаки рф - ОВА

В Тернополе ликвидировали пожар на промышленном объекте после атаки российских войск, сообщили во вторник в Тернопольской ОВА со ссылкой на данные ГСЧС, пишет УНН.

Детали

"В 14:40 пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован", - сообщили в ОВА в Telegram со ссылкой на данные ГСЧС.

Подробности обещают на брифинге в 16:00.

Дополнение

В ночь на 20 августа враг нанес удар по промышленному объекту в Тернополе, в результате чего возник пожар. Все службы, которые необходимы для его ликвидации, оперативно выехали на место происшествия. К счастью, никто из людей не пострадал, отметил заместитель начальника Тернопольской ОГА Виктор Устенко.

Руководитель ГУ ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей сообщил, что в результате вражеской атаки около 3 ночи произошло возгорание горюче-смазочных материалов на промышленном предприятии. В 6:50 пожар удалось локализовать.

В течение дня специалисты делают замеры качества воздуха и воды на Тернопольщине. Сейчас специалисты обнаружили превышение уровня содержания хлора от 4 до 10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов. Ситуация остается контролируемой, отмечает генеральный директор областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Оксана Чайчук.