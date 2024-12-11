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В течение месяца в Украине запустят онлайн-платформу для родных воинов, пропавших без вести

В течение месяца в Украине запустят онлайн-платформу для родных воинов, пропавших без вести

Киев  •  УНН

 • 4940 просмотра

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В течение месяца в Украине заработает единая онлайн-платформа для родных пропавших без вести воинов. Также планируют изменить процедуру уголовных производств и выплат для семей погибших.

В Украине планируют в течение месяца запустить единую онлайн-платформу для родных воинов, пропавших без вести, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук состоялась встреча с родными воинов, пропавших без вести.

Среди присутствующих - представители профильных министерств, Генштаба ВСУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ при СБУ, Национального информационного бюро, Международного комитета Красного Креста и гражданского общества.

Во время встречи обсудили алгоритмы взаимодействия Координационного штаба с Объединенным центром СБУ, механизмы поиска пропавших без вести защитников, а также проведение ДНК-экспертизы и ускорение получения соответствующего заключения.

Участники приняли решение подать в Верховную Раду законопроект о том, что уголовные производства об исчезновении без вести защитников и защитниц, которые следователи открывают по заявлению родных, будут вестись по месту жительства семьи. Проект закона подготовит Министерство внутренних дел вместе с народными депутатами.

«Это будет способствовать более удобной коммуникации родных со следователями по экспертизам, справкам и тому подобное. Очень важно, чтобы это решение было наработано как можно скорее, а сам закон безотлагательно принят», - отметила Ирина Верещук.

Кроме того, чтобы сосредоточить информацию от всех служб в одном месте, будет запущена единая онлайн-платформа. Она должна заработать в течение месяца.

Отдельный фокус обсуждений - выплаты для семей погибших воинов. До конца года будут приняты изменения в постановление № 168 от 28 февраля 2022 года. Они нужны, чтобы в случае, когда пропавшего без вести воина признают погибшим, семья не теряла права на выплаты и имела достаточно времени на подачу соответствующего заявления.

Ранее

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко сообщил, что в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сейчас есть данные об около 15 тыс. военных.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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