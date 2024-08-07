В Сумах прогремели взрывы, в военной администрации говорят о ПВО
Киев • УНН
В городе Сумы зафиксированы взрывы. Председатель Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил о работе противовоздушной обороны.
В городе Сумы зафиксированы взрывы. Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил о ПВО, пишет УНН.
Детали
"В Сумах прогремели взрывы", - сообщило "Суспільне".
Глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко написал в Telegram: "ППО".
В Сумской области - воздушная тревога.
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