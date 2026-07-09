В суде Киева избирают меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве Березовской

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В Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Владиславу Реуту - подозреваемому по делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, передает УНН.

Детали

Председательствующий судья - Роман Новак.

Перед заседанием защитник одного из подозреваемых, Владислава Реута, заявил, что его подзащитный не признает вину.

Он находится сейчас в шоковом состоянии, поскольку он является, повторюсь, патриотом, защищал наше государство. И для него это странно, как так поступают с теми, кто защищал наше государство. Семья находится в стрессовом состоянии - заявил защитник Анатолий Иванов.

Также он добавил, что во время обыска у Реута не было изъято ничего запрещенного.

Изъяты некоторые вещи, на которых были какие-то пятна. Посмотрим, что эксперты установят, что это за пятна. Изъяты были ноутбук, телефон, павербанк. Еще и принтер, кажется - добавил Иванов.

Вскоре судья ушел на перерыв.

Дополнение

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по покушению на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.

7 июля было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

По делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения.