В суде Киева избирают меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве Березовской
Киев • УНН
В Печерском суде Киева началось заседание по делу Владислава Реута, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской. Защитник заявил, что Реут не признает вину и находится в шоковом состоянии.
В Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Владиславу Реуту - подозреваемому по делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, передает УНН.
Детали
Председательствующий судья - Роман Новак.
Перед заседанием защитник одного из подозреваемых, Владислава Реута, заявил, что его подзащитный не признает вину.
Он находится сейчас в шоковом состоянии, поскольку он является, повторюсь, патриотом, защищал наше государство. И для него это странно, как так поступают с теми, кто защищал наше государство. Семья находится в стрессовом состоянии
Также он добавил, что во время обыска у Реута не было изъято ничего запрещенного.
Изъяты некоторые вещи, на которых были какие-то пятна. Посмотрим, что эксперты установят, что это за пятна. Изъяты были ноутбук, телефон, павербанк. Еще и принтер, кажется
Вскоре судья ушел на перерыв.
Дополнение
30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое.
В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по покушению на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.
7 июля было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
По делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения.