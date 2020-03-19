В субботу в Украину доставят 50 тысяч систем для диагностики коронавируса - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В субботу, 21 марта, в Украине доставят 50 тысяч специальных систем для диагностики коронавируса. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время ток-шоу "Право на власть", передает УНН.
"В субботу будет доставлено около 50000 ПЦР-систем, которые позволят провести около миллиона диагностик", - сказал Ляшко.
Он добавил, что Министерство здравоохранения рекомендует выполнять все рекомендации и превентивные меры по предупреждению распространения коронавируса.
Напомним, Минздрав рассматривает возможность продления карантина.