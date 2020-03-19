В суботу в Україну доставлять 50 тисяч систем для діагностування коронавірусу - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В суботу, 21 березня, в Україну доставлять 50 тисяч спеціальних систем для діагностування коронавірусу. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"В суботу буде доставлено близько 50 тисяч ПЦР-систем, які дозволять провести близько мільйона діагностик", - сказав Ляшко.
Він додав, що Міністерство охорони здоров'я рекомендує виконувати всі рекомендації та превентивні заходи щодо попередження поширення коронавірусу.
Нагадаємо, МОЗ розглядає можливість подовження карантину.