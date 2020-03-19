МОЗ розглядає можливість подовження карантину – заступник міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. МОЗ розглядає можливість подовження карантину. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Ми готуємося й розглядаємо можливі варіанти подовження карантину... Якщо буде така ситуація, то карантин буде продовжено...можливо він буде жорсткіший", повідомив чиновник.
Він додав, що все залежатиме від динаміки поширення вірусу. Проте вже наявна ситуація підтверджує, що спостерігається поширення вірусу всередині країни.
Ляшко закликав лікарів та медичний персонал підтримувати одне одного та приготуватися до нелегкого періоду.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 270 випадків порушення карантину.