Минздрав рассматривает возможность продления карантина - заместитель министра
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Минздрав рассматривает возможность продления карантина. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время ток-шоу "Право на власть", передает УНН.
"Мы готовимся и рассматриваем возможные варианты продления карантина ... Если будет такая ситуация, то карантин будет продлен ... возможно он будет жестче", сообщил чиновник.
Он добавил, что все будет зависеть от динамики распространения вируса. Однако уже имеющаяся ситуация подтверждает, что наблюдается распространение вируса внутри страны.
Ляшко призвал врачей и медицинский персонал поддерживать друг друга и приготовиться к нелегкому периоду.
Напомним, в Украине зафиксировано 270 случаев нарушения карантина.