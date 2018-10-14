В столице Германии более 100 тысяч человек протестовали против расизма

Организаторы акции ожидали, что к ней присоединятся не более 40 тысяч человек. Позже они заявили о более 100 тысячах участников. В то же время Deutsche Welle сообщает о 242 тысячи человек, которые прошли по улицам немецкой столицы в знак протеста.

Участие в мероприятии приняли общественные организации, правозащитники, политики и неравнодушные граждане. Главная цель акции — выразить несогласие с ксенофобией, дискриминацией меньшинств и иммигрантов, а также протест против массовой гибели беженцев в Средиземном море.

Участники марша прошли с плакатами “Объединимся против расизма”, и “Нет — ксенофобии”. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал такой массовый марш “замечательным сигналом” того, что многие люди в стране поддерживают толерантность.

Как сообщал УНН, в конце сентября около 14 тысяч человек приняли участие в демонстрации против расизма в Гамбурге.