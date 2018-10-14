В столиці Німеччини понад 100 тисяч людей протестували проти расизму

Організатори акції очікували, що до неї долучаться не більш як 40 тисяч людей. Пізніше вони заявили про понад 100 тисяч учасників. Водночас Deutsche Welle повідомляє про 242 тисячі людей, які пройшли вулицями німецької столиці на знак протесту.

Участь у заході взяли громадські організації, правозахисники, політики та небайдужі громадяни. Головна мета акції — висловити незгоду з ксенофобією, дискримінацією меншин та іммігрантів, а також протест проти масової загибелі біженців у Середземному морі.

Учасники маршу пройшли з плакатами “Об’єднаємося проти расизму”, та “Ні — ксенофобії”. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав такий масовий марш “чудовим сигналом” того, що багато людей у країні підтримують толерантність.

Як повідомляв УНН, наприкінці вересня близько 14 тисяч людей взяли участь у демонстрації проти расизму в Гамбурзі.