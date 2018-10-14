В столиці Німеччини понад 100 тисяч людей протестували проти расизму

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53405 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 99288 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 137935 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 114809 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107199 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113038 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137645 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75030 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83499 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175960 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.4 м/с
80 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24012 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33085 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 25647 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24318 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

17:08 • 30877 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 137932 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137643 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175959 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515123 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594756 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4518 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24318 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 25647 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33085 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58716 перегляди
Актуальне
В столиці Німеччини понад 100 тисяч людей протестували проти расизму

В столиці Німеччини понад 100 тисяч людей протестували проти расизму

Київ • УНН

 • 12922 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У Берліні понад 100 тисяч людей вийшли на марш проти ксенофобії та поширення праворадикальних настроїв, зокрема, щодо іммігрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC та DW.

Організатори акції очікували, що до неї долучаться не більш як 40 тисяч людей. Пізніше вони заявили про понад 100 тисяч учасників. Водночас Deutsche Welle повідомляє про 242 тисячі людей, які пройшли вулицями німецької столиці на знак протесту.

Участь у заході взяли громадські організації, правозахисники, політики та небайдужі громадяни. Головна мета акції — висловити незгоду з ксенофобією, дискримінацією меншин та іммігрантів, а також протест проти масової загибелі біженців у Середземному морі.

Учасники маршу пройшли з плакатами “Об’єднаємося проти расизму”, та “Ні — ксенофобії”. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав такий масовий марш “чудовим сигналом” того, що багато людей у країні підтримують толерантність.

Як повідомляв УНН, наприкінці вересня близько 14 тисяч людей взяли участь у демонстрації проти расизму в Гамбурзі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,109.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,046.10
Ethereum
$2,084.26