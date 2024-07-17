В Киеве во вторник, 16 июля, ученые зафиксировали максимальную температуру воды в Днепре - показатель превысил рекорд 2010 года на 0,4 °C. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по данным наблюдений гидрологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 16 июля максимальная температура воды в Днепре достигла 29,0 °С.

Этот рекорд превысил предыдущий максимум на 0,4°, который был зафиксирован 22 июля 2010 года и составлял 28,6°С.

Напомним

С начала июля в Киеве было установлено 10 температурных рекордов: максимальная температура достигала 35,9°C, а среднесуточная температура превышала климатическую норму на 8,3°C.