16 июля ученые зафиксировали самую высокую температуру воды в Днепре в Киеве - 29,0°C, что превысило предыдущий рекорд в 28,6°C, установленный в 2010 году.
В Киеве во вторник, 16 июля, ученые зафиксировали максимальную температуру воды в Днепре - показатель превысил рекорд 2010 года на 0,4 °C. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по данным наблюдений гидрологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 16 июля максимальная температура воды в Днепре достигла 29,0 °С.
Этот рекорд превысил предыдущий максимум на 0,4°, который был зафиксирован 22 июля 2010 года и составлял 28,6°С.
Напомним
С начала июля в Киеве было установлено 10 температурных рекордов: максимальная температура достигала 35,9°C, а среднесуточная температура превышала климатическую норму на 8,3°C.