В США в серии нападений аллигаторов погиб человек, трое ранены

В США за последнюю неделю несколько человек пострадали от нападений аллигаторов в центральной Флориде, а в результате последнего нападения погибла 31-летняя женщина, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным Комиссии по охране дикой природы Флориды (FWC), серьезные столкновения с аллигаторами остаются относительно редкими, но за последние семь дней было три нападения. Два из них произошли с разницей в 24 часа, сообщает WESH.

Жертва последнего нападения остановилась, чтобы поплавать со своим парнем и другом в реке Эконлокхатчи, что к северу от Орландо, в воскресенье днем, когда аллигатор укусил ее, сообщила FWC на брифинге для прессы.

Ее парень пытался вытащить ее из пасти аллигатора, сообщили чиновники.

Позвонив в службу 911, очевидец описал травмы женщины как "ужасные". Она получила укусы за обе руки и позже скончалась после транспортировки в больницу.

Сотрудники FWC поймали на месте происшествия 4-метрового аллигатора и 4-метрового рядом, заявив, что любой из них мог быть ответственным за нападение.

Двадцатью четырьмя часами ранее мальчика, который рыбачил со своим отцом, укусили за руку в рыбном лагере Нельсона в округе Мэрион, сообщает WESH.

21 июня на реке Рейнбоу в том же районе – примерно в 160 километрах от места смертельного нападения в воскресенье в округе Семинол – укусили ныряльщика.

По данным офиса шерифа округа Мэрион, власти временно закрыли реку после первого нападения, прежде чем представители службы охраны дикой природы нашли и изъяли аллигатора.

По данным WESH, сотрудники поймали и усыпили аллигатора длиной 2,4 метра, который укусил мальчика.

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