В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине

США с принятым и подписанным накануне законом о помощи смогут продолжать поставлять Украине необходимые ресурсы в течение 2024 года. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 24 апреля, пишет УНН.

Я ожидаю, что с тем объемом ресурсов, который мы имеем сейчас, мы сможем продолжать снабжать Украину тем, что ей нужно, в течение 2024 года - сказал Салливан.

Байден подписал законопроект о помощи Украине