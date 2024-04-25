В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  33911 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  120452 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  127341 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  125277 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  117431 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  103859 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  101877 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137263 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157772 просмотра

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18 апреля 2024, 13:51  •  485798 просмотра

В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США смогут продолжать поставлять Украине необходимые ресурсы до 2024 года.

Война •   •  28233 просмотра
В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине

Оккупанты ударили по Черкасской области: поврежден объект инфраструктуры, без погибших, но 6 пострадавших

Сегодня утром в результате вражеского обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасской области, но обошлось без жертв, хотя 6 человек обратились за медицинской помощью.

Общество •   •  24567 просмотра
Оккупанты ударили по Черкасской области: поврежден объект инфраструктуры, без погибших, но 6 пострадавших

На Днепропетровщине российские обстрелы повредили инфраструктуру: в результате атак рф загорелся газопровод

В Днепропетровской области вражеские силы обстреляли Никопольский район, повредив газопровод, жилые дома, теплицу, памятник, линии электропередач и столб уличного освещения, а обломки ракеты повредили дом в Синельниковском районе.

Общество •   •  22939 просмотра
На Днепропетровщине российские обстрелы повредили инфраструктуру: в результате атак рф загорелся газопровод

рф несет значительные потери: 1040 военных погибли за сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 1040 военнослужащих.

Война •   •  21879 просмотра
рф несет значительные потери: 1040 военных погибли за сутки

За сутки россияне нанесли 256 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки силы противника 256 раз атаковали Запорожскую область, обстреляв 8 населенных пунктов из авиации, беспилотников, гранатометов и артиллерии, нанеся ущерб жилым домам, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  20185 просмотра
За сутки россияне нанесли 256 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

Николаевщина: вражеские артиллерийские обстрелы повредили дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка

Вражеский артиллерийский обстрел повредил частные дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка Николаевской области, но обошлось без жертв.

Война •   •  19112 просмотра
Николаевщина: вражеские артиллерийские обстрелы повредили дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка

За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиационных атак, около 105 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 104 боевых столкновения, во время которых рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиаударов и 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  21966 просмотра
За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиационных атак, около 105 залповых обстрелов

В Черкасской области прогремели взрывы

Звуки, похожие на взрывы, раздались в Черкасской области Украины.

Война •   •  40195 просмотра
В Черкасской области прогремели взрывы

Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая 2 электромобиля и 2 гибрида

На Пекинском автосалоне компания Nissan Motor представила четыре концепт-кара, среди которых два электромобиля и два гибрида, ориентированные на китайский рынок.

Новости Мира •   •  38009 просмотра
Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая 2 электромобиля и 2 гибрида

На Киевщине объявлена воздушная тревога

В Киевской области объявлена воздушная тревога.

Война •   •  90119 просмотра
На Киевщине объявлена воздушная тревога