В США поезд разорвал пополам фуру
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Полиция американского штата Юта опубликовала видеозапись с автомобильного регистратора, на которой зафиксировано столкновение поезда и грузовика, в результате чего грузовик был разорван надвое, передает УНН со ссылкой на ВВС.
На записи, предоставленной полицейским департаментом города Норт-Солт-Лейк, видно, как мчащийся поезд, врезается в фуру компании FedEx.
Сообщается, что светофоры на железнодорожном переезде перед столкновением не горели, звуковой сигнал также не работал.
Как сообщал УНН, в Индии не менее 39 человек погибли и десятки пострадали в результате крушения поезда в штате Андхра-Прадеш.