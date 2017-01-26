В США поїзд розірвав навпіл фуру

На записі, наданої поліцейським департаментом міста Норт-Солт-Лейк, видно, як поїзд, що мчить, врізається в фуру компанії FedEx.

Повідомляється, що світлофори на залізничному переїзді перед зіткненням не горіли, звуковий сигнал також не працював.

Як повідомляв УНН, в Індії щонайменше 39 осіб загинули і десятки постраждали під час аварії поїзда в штаті Андхра-Прадеш.