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Financial Times

В США массово гибнут пеликаны: экологи бьют тревогу

Киев • УНН

 • 3776 просмотра

В Южной Калифорнии фиксируют массовую гибель пеликанов из-за токсичных водорослей. Птицы отравляются нейротоксином, который образуется во время цветения водорослей и накапливается в организме.

В США массово гибнут пеликаны: экологи бьют тревогу

В Южной Калифорнии наблюдается гибель большого количества пеликанов из-за массового цветения токсичных водорослей. Об этом говорится в публикации Phys.Org, передает УНН.

Детали

Центры реабилитации диких животных штата Южная Калифорния сообщают о критической ситуации. По данным экологов, количество случаев гибели птиц продолжает расти.

Причиной отравления пеликанов является нейротоксин, который образуется во время цветения вредных водорослей в океане. Водоросли с нейротоксином потребляют мелкие рыбы, такие, как анчоусы и сардины, что в свою очередь является пищей для пеликанов.

Сами птицы становятся переносчиками такой болезни: во время потребления в пищу рыбы токсины накапливаются в организме пеликанов. В результате инфицированные взрослые птицы теряют возможность заботиться о птенцах, что приводит к гибели птиц.

Для предотвращения катастрофы экологи обратились к общественности за помощью. Они нуждаются в финансовой поддержке и материальных ресурсах для ухода за птицами, а при обнаружении больного или мертвого животного рекомендуют обращаться на горячую линию Международной организации спасения птиц.

Напомним

Популяция скумбрии в северо-восточной Атлантике стремительно сокращается из-за превышения квот на вылов. Эксперты советуют искать альтернативные варианты морепродуктов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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