В США массово гибнут пеликаны: экологи бьют тревогу
Киев • УНН
В Южной Калифорнии фиксируют массовую гибель пеликанов из-за токсичных водорослей. Птицы отравляются нейротоксином, который образуется во время цветения водорослей и накапливается в организме.
В Южной Калифорнии наблюдается гибель большого количества пеликанов из-за массового цветения токсичных водорослей. Об этом говорится в публикации Phys.Org, передает УНН.
Детали
Центры реабилитации диких животных штата Южная Калифорния сообщают о критической ситуации. По данным экологов, количество случаев гибели птиц продолжает расти.
Причиной отравления пеликанов является нейротоксин, который образуется во время цветения вредных водорослей в океане. Водоросли с нейротоксином потребляют мелкие рыбы, такие, как анчоусы и сардины, что в свою очередь является пищей для пеликанов.
Сами птицы становятся переносчиками такой болезни: во время потребления в пищу рыбы токсины накапливаются в организме пеликанов. В результате инфицированные взрослые птицы теряют возможность заботиться о птенцах, что приводит к гибели птиц.
Для предотвращения катастрофы экологи обратились к общественности за помощью. Они нуждаются в финансовой поддержке и материальных ресурсах для ухода за птицами, а при обнаружении больного или мертвого животного рекомендуют обращаться на горячую линию Международной организации спасения птиц.
Напомним
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