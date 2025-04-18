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У США масово гинуть пелікани: екологи б'ють на сполох

Київ • УНН

 • 4618 перегляди

У Південній Каліфорнії фіксують масову загибель пеліканів через токсичні водорості. Птахи отруюються нейротоксином, що утворюється під час цвітіння водоростей та накопичується в організмі.

У США масово гинуть пелікани: екологи б'ють на сполох

У Південній Каліфорнії спостерігається загибель великої кількості пеліканів через масове цвітіння токсичних водоростей. Про це йдеться в публікації Phys.Org, передає УНН.

Деталі

Центри реабілітації диких тварин штату Південна Каліфорнія повідомляють про критичну ситуацію. За даними екологів, кількість випадків загибелі птахів продовжує зростати.

Причиною отруєння пеліканів є нейротоксин, який утворюється під час цвітіння шкідливих водоростей в океані. Водорості з нейротоксином споживають дрібні риби, такі, як анчоуси і сардини, що в свою чергу є їжею для пеліканів.

Самі птахи стають переносниками такої хвороби: під час споживання в їжу риби токсини накопичуються в організмі пеліканів. В результаті інфіковані дорослі птахи втрачають можливість піклуватися про пташенят, що призводить до загибелі птахів.

Для запобігання катастрофі екологи звернулись до громадськості по допомогу. Вони потребують фінансової підтримки та матеріальних ресурсів для догляду за птахами, а виявленні хворої чи мертвої тварини рекомендують звертатися на гарячу лінію Міжнародної організації порятунку птахів.

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Євген Устименко

Євген Устименко

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