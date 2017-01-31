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В соцсетях появились видео обстрелов Авдеевки из "Градов" из жилых районов Донецка

В соцсетях появились видео обстрелов Авдеевки из "Градов" из жилых районов Донецка

Киев • УНН

 • 8762 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 января. УНН. Авдеевку обстреляли из систем залпового огня "Град" из жилых районов Донецка. Фото и видео обстрелов появились в социальных сетях, передает корреспондент УНН.

В ночь с 30 на 31 января жители Донецка сняли видео, где российские боевики стреляют из реактивных установок залпового огня "Град" по Авдеевке.

На видео четко видно многоэтажки Донецка и как летят снаряды.

"Град боевиков "ДНР" бьет по украинским позициях из жилых районов Донецка. Ночь с 30 на 31 января 2017 года", - написал журналист Денис Казанский в комментарии к видео.

Напомним, экстренное заседание постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где не прекращаются вражеские обстрелы, началось в Вене.

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