В соцмережах з'явилися відео обстрілів Авдіївки з "Градів" із житлових районів Донецька
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 січня. УНН. Авдіївку обстріляли з систем залпового вогню "Град" із житлових районів Донецька. Фото та відео обстрілів з'явилися в соціальних мережах, передає кореспондент УНН.
В ніч з 30 на 31 січня жителі Донецька зняли відео, де російські бойовики стріляють з реактивних установок системи залпового вогню "Град" по Авдіївці.
На відео чітко видно багатоповерхівки Донецька і як летять снаряди "Граду".
“Град бойовіків „ДНР“ б’є по українських позіціях з житлових районів Донецька. Ніч з 30 на 31 січня 2017”, — написав журналіст Денис Казанський у коментарі до відео.
Нагадаємо, екстрене засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де не припиняються ворожі обстріли, розпочалося у Відні.