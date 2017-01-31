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В соцмережах з'явилися відео обстрілів Авдіївки з "Градів" із житлових районів Донецька

В соцмережах з'явилися відео обстрілів Авдіївки з "Градів" із житлових районів Донецька

Київ • УНН

 • 8762 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 січня. УНН. Авдіївку обстріляли з систем залпового вогню "Град" із житлових районів Донецька. Фото та відео обстрілів з'явилися в соціальних мережах, передає кореспондент УНН.

В ніч з 30 на 31 січня жителі Донецька зняли відео, де російські бойовики стріляють з реактивних установок системи залпового вогню "Град" по Авдіївці.

На відео чітко видно багатоповерхівки Донецька і як летять снаряди "Граду".

“Град бойовіків „ДНР“ б’є по українських позіціях з житлових районів Донецька. Ніч з 30 на 31 січня 2017”, — написав журналіст Денис Казанський у коментарі до відео.

Нагадаємо, екстрене засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де не припиняються ворожі обстріли, розпочалося у Відні.

Українські Національні Новини

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