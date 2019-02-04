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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77458 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101348 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136018 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134448 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131625 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126021 просмотра

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7 марта, 08:52 • 163518 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141507 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В соцсетях положительно восприняли выдвижение Данилюка в качестве кандидата в президенты

В соцсетях положительно восприняли выдвижение Данилюка в качестве кандидата в президенты

Киев  •  УНН

 • 10705 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Пользователи соцсетей положительно оценили выдвижение Лидера гражданского движения "Спильна справа", Александра Данилюка в кандидаты на пост президента Украины, передает УНН. 

Александр Данилюк, один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны Украины и нынешний глава Центра оборонных реформ, который 27 января предоставил документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента, на собственной странице в Facebook опубликовал программу кандидата, и объяснил, зачем он вообще принимает участие в избирательной гонке.

"Через пять лет после Революции Достоинства и начала российской агрессии против нашего государства Украина снова столкнулась с вызовами, от которых зависит не только ее судьба, но и само существование. Используя все имеющиеся у нее инструменты гибридной войны и многочисленную агентуру, Россия стремится вновь вернуть Украину в свою орбиту. Противник сделает все возможное для того, чтобы в результате выборов 2019 к власти пришли те, кто с ним открыто или скрыто сотрудничают ... Для выполнения задач по остановке реванша Кремля, сохранения стратегического курса на евро- и евроатлантическую интеграцию, обеспечения стремительного экономического развития, которое создаст для украинцев возможности для самореализации в Украине, построения эффективной системы национальной безопасности и обороны Гражданское движение "Спильна справа" требует качественного представительства прежде всего в украинском парламенте, выборы в который состоятся в октябре этого года. Участие в президентских выборах является фактическим началом парламентской кампании "Спильної справи", возможностью мобилизовать наших активистов и сторонников", - пояснил Данилюк свое решение.

"Мы за тебя с Майдана, жаль, что ты не попал в парламент, ты наша надежда на будущее", "наконец, хотя бы один кандидат с правильным видением и не ангажированным мозгом", "Вашу предвыборную программу уже начали распространять через сарафанное радио" - так комментируют читатели Facebook страницы деятеля его предвыборные тезисы.

Фолловеры обратили внимание, что Данилюк едва ли не единственный кандидат, поддерживает свободное владение гражданами оружия. Также читатели оставляли в комментариях фотографии исторических наклеек, которые "Спильна справа" распространяла на Майдане во время Революции Достоинства: "Я не пойду с Майдана до отставки Януковича", "Я здесь не за деньги", "Революции - да, имитации - нет".



Адвокат по образованию Александр Данилюк, один из самых ярких и самостоятельных лидеров Революции Достоинства. С началом украино-российской войны Данилюк сосредоточился на национальной безопасности и обороне, а также на академическом исследовании и практическом противодействии российской гибридной агрессии.



Политолог Владимир Цыбулько прокомментировал появление среди кандидатов на должность Президента Украины одного из лидеров Революции Достоинства, Александра Данилюка, как "смену поколений" в украинской политике.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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