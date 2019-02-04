В соцмережах позитивно сприйняли висування Данилюка як кандидата в президенти

Олександр Данилюк, один з лідерів Революції Гідності, екс-радник міністра оборони України та нинішній очільник Центру оборонних реформ, який 27 січня надав документи в ЦВК, для реєстрації кандидатом на виборах президента, на власній сторінці в Facebook опублікував програму кандидата, та пояснив, навіщо він взагалі бере участь у виборчих перегонах.



"Через п’ять років після Революції Гідності та початку російської агресії проти нашої держави Україна знову стикнулась з викликами, від яких залежить не лише її доля, але і саме існування. Використовуючи всі наявні в неї інструменти гібридної війни та багаточисельну агентуру, Росія прагне знову повернути Україну до своєї орбіти. Противник зробить все можливе для того, щоб внаслідок виборів 2019 року до влади прийшли ті, хто з ним відкрито чи приховано співпрацюють… Для виконання завдань по зупиненню реваншу Кремля, збереженню стратегічного курсу на євро- та євроатлантичну інтеграцію, забезпеченню стрімкого економічного розвитку, що створить для українців можливості для самореалізації в Україні, побудові ефективної системи національної безпеки та оборони Громадянський рух "Спільна Справа" потребує якісного представництва насамперед в українському парламенті, вибори до якого відбудуться в жовтні цього року. Участь в президентських виборах є фактичним початком парламентської кампанії "Спільної Справи", можливістю мобілізувати наших активістів та прихильників", - пояснив Данилюк своє рішення.



"Ми за тебе з Майдану, шкода, що ти не потрапив до парламенту, ти наша надія на Майбутнє", "нарешті, хоча б один кандидат з правильним баченням та не заангажованим мозком", "Вашу передвиборчу програму вже почали розповсюджувати через сарафанне радіо", - так коментують читачі Facebook сторінки діяча його передвиборчі тези.



Фоловери звернули увагу, що Данилюк ледь не єдиний кандидат, що підтримує вільне володіння громадянами зброї. Також читачі залишали в коментарях фотографії історичних наліпок, котрі "Спільна справа" розповсюджувала на Майдані під час Революції Гідності: "Я не піду з Майдану до відставки Януковича", "Я тут не за гроші", "Революції – так, імітації – ні".







Адвокат за освітою Олександр Данилюк, один з найбільш яскравих та самостійних лідерів Революції Гідності. З початком українсько-російської війни Данилюк зосередився на національній безпеці та обороні, а також на академічному дослідженні та практичній протидії російській гібридній агресії.







Політолог Володимир Цибулько прокоментував появу серед кандидатів на посаду Президента України одного з лідерів Революції Гідності, Олександра Данилюка, як "зміну поколінь" в українській політиці.