В Словакии не состоялся референдум об отмене пожизненных выплат Роберту Фицо

В Словакии референдум об отмене пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо после его отставки не состоялся из-за низкой явки избирателей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

По данным издания, явка избирателей после обработки результатов с 99,5% участников составила 16,1%, а для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие не менее 50% граждан страны, внесенных в списки избирателей.

Положение о пожизненных выплатах главе правительства после его отставки появилось в Словакии в 2024 году после покушения на Роберта Фицо, в результате которого премьер-министр получил тяжелые ранения. До 2024 года пожизненные выплаты в Словакии были предусмотрены только для бывших президентов страны - говорится в сообщении.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отклонил предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС.