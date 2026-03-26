В Силах обороны открыли более 2000 вакансий для IT-специалистов
Киев • УНН
Минобороны создает системную IT-вертикаль в армии для ускорения цифровизации. Ищут менеджеров, аналитиков и разработчиков на более чем 2000 должностей.
В Силах обороны Украины внедряют IT-вертикаль, в частности открыли более 2000 вакансий для IT-специалистов. Об этом сообщил Министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Современная война — не только об оружии. Это данные и скорость решений, которые дают технологическое преимущество на поле боя. Именно поэтому формируем системную IT-вертикаль в армии. Наша задача — ускорить цифровую трансформацию в Вооруженных силах
По его словам, для этого нужны люди, которые внедряют цифровые продукты и системы непосредственно в армии — на всех уровнях: от батальонов до командований.
Михаил Федоров отметил, что культура цифровых решений уже меняет армию — делает ее быстрее, гибче и эффективнее. Это дает преимущество на поле боя.
IT-вертикаль позволит:
- быстрее внедрять решения;
- получать качественный фидбек с поля боя;
- масштабировать действенные инструменты.
Открыли 2 000+ вакансий. Ищем руководителей цифровой трансформации, проектных менеджеров, аналитиков данных, бизнес-аналитиков, специалистов по продуктам
