В Силах обороны за два месяца развернули единую систему управления дронами – Федоров

За два месяца в Украине развернули единую цифровую систему управления беспилотниками Mission Control в экосистеме DELTA, которая уже работает во всех корпусах и группировках войск и обеспечивает быстрое принятие решений на основе данных. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

По его словам, Mission Control является единой цифровой системой управления дронами в экосистеме DELTA, которая фиксирует всю работу беспилотных систем и формирует дашборды для анализа, обеспечивая командирам полную картину планирования и результативности применения БпС в разведке, поражении, минировании, логистике и эвакуации.

Теперь, после внесения данных в Mission Control, система формирует дашборд - и через несколько минут он доступен для анализа и дальнейшего планирования работы подразделения

Он подчеркнул, что внедрение системы позволило отказаться от отчетов 5.31 и 5.32, которые ранее требовали несколько часов на заполнение и передачу, вместо этого данные теперь доступны одновременно на всех уровнях управления - от батальона до Генерального штаба и Минобороны, что повышает скорость и эффективность принятия решений и уменьшает бюрократию.

Mission Control - это фундамент data-driven управления беспилотными системами. В современной войне это означает: более быстрые решения, больше уничтоженных целей и сохраненные жизни военных. Меньше бюрократии — больше результата на фронте