У Силах оборони за два місяці розгорнули єдину систему управління дронами - Федоров
Цифрова система Mission Control в екосистемі DELTA вже працює в усіх корпусах військ. Вона замінює паперові звіти та прискорює ухвалення рішень.
За два місяці в Україні розгорнули єдину цифрову систему управління безпілотниками Mission Control в екосистемі DELTA, яка вже працює в усіх корпусах і угрупованнях військ та забезпечує швидке ухвалення рішень на основі даних. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
Усього за два місяці Mission Control впровадили в усіх корпусах й угрупованнях військ
За його словами, Mission Control є єдиною цифровою системою управління дронами в екосистемі DELTA, яка фіксує всю роботу безпілотних систем і формує дашборди для аналізу, забезпечуючи командирам повну картину планування та результативності застосування БпС у розвідці, ураженні, мінуванні, логістиці та евакуації.
Тепер, після внесення даних у Mission Control, система формує дашборд - і за кілька хвилин він доступний для аналізу та подальшого планування роботи підрозділу
Він підкреслив, що впровадження системи дозволило відмовитися від звітів 5.31 і 5.32, які раніше вимагали кілька годин на заповнення та передачу, натомість дані тепер доступні одночасно на всіх рівнях управління - від батальйону до Генерального штабу та Міноборони, що підвищує швидкість і ефективність ухвалення рішень та зменшує бюрократію.
Mission Control - це фундамент data-driven управління безпілотними системами. У сучасній війні це означає: швидші рішення, більше знищених цілей і збережені життя військових. Менше бюрократії — більше результату на фронті
