У Силах оборони за два місяці розгорнули єдину систему управління дронами - Федоров

Київ • УНН

 • 2440 перегляди

Цифрова система Mission Control в екосистемі DELTA вже працює в усіх корпусах військ. Вона замінює паперові звіти та прискорює ухвалення рішень.

У Силах оборони за два місяці розгорнули єдину систему управління дронами - Федоров

За два місяці в Україні розгорнули єдину цифрову систему управління безпілотниками Mission Control в екосистемі DELTA, яка вже працює в усіх корпусах і угрупованнях військ та забезпечує швидке ухвалення рішень на основі даних. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Усього за два місяці Mission Control впровадили в усіх корпусах й угрупованнях військ

- зазначив Федоров.

За його словами, Mission Control є єдиною цифровою системою управління дронами в екосистемі DELTA, яка фіксує всю роботу безпілотних систем і формує дашборди для аналізу, забезпечуючи командирам повну картину планування та результативності застосування БпС у розвідці, ураженні, мінуванні, логістиці та евакуації.

Тепер, після внесення даних у Mission Control, система формує дашборд - і за кілька хвилин він доступний для аналізу та подальшого планування роботи підрозділу

- наголосив Федоров.

Він підкреслив, що впровадження системи дозволило відмовитися від звітів 5.31 і 5.32, які раніше вимагали кілька годин на заповнення та передачу, натомість дані тепер доступні одночасно на всіх рівнях управління - від батальйону до Генерального штабу та Міноборони, що підвищує швидкість і ефективність ухвалення рішень та зменшує бюрократію.

Mission Control - це фундамент data-driven управління безпілотними системами. У сучасній війні це означає: швидші рішення, більше знищених цілей і збережені життя військових. Менше бюрократії — більше результату на фронті

- резюмував Федоров.

Дрони, Middle Strike, Deep Strike і не тільки - Федоров анонсував впровадження ШІ-рішень у кожен домен сучасної війни і систему центрів17.03.26, 10:58 • 4128 переглядiв

Ольга Розгон

