У Силах оборони відкрили понад 2000 вакансій для IT-фахівців
Київ • УНН
Міноборони створює системну IT-вертикаль у війську для прискорення цифровізації. Шукають менеджерів, аналітиків та розробників на понад 2000 посад.
У Силах оборони України впроваджують IT-вертикаль, зокрема відкрили понад 2000 вакансій для IT-фахівців. Про це повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров, пише УНН.
Сучасна війна — не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль у війську. Наше завдання — прискорити цифрову трансформацію в Збройних силах
За його словами, для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську — на всіх рівнях: від батальйонів до командувань.
Михайло Федоров зазначив, що культура цифрових рішень уже змінює армію — робить її швидшою, гнучкішою та ефективнішою. Це надає перевагу на полі бою.
IT-вертикаль дасть змогу:
- швидше впроваджувати рішення;
- отримувати якісний фідбек з поля бою;
- масштабувати дієві інструменти.
Відкрили 2 000+ вакансій. Шукаємо керівників цифрової трансформації, проєктних менеджерів, аналітиків даних, бізнес-аналітиків, фахівців із продуктів
У Силах оборони за два місяці розгорнули єдину систему управління дронами - Федоров26.03.26, 15:55 • 2440 переглядiв