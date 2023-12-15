В Севастополе оккупанты режут на металл захваченный украинский корабль "Луцк"

Оккупанты во временно оккупированном Севастополе режут на металл корабль ВМС Украины, который был захвачен в 2014 году. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Корабль обрабатывают на верфи в Инкермане. Боевой корабль уже потерял все надстройки, а сейчас работники Вторчермета разбирают носовую часть "Луцка" - говорится в сообщении.

Напомним

Партизаны крымскотатарского движения "АТЕШ" обнаружили место разгрузки военной техники в Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму.

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