В Серебрянском лесничестве отбили несколько штурмов врага, оккупанты обстреляли Невское и Белогоровку - ОВА
Российские войска штурмовали в Луганской области, обстреляв Невское и Белогоровку из минометов и артиллерии, в то время как украинские силы отбили атаки в нескольких районах. В освобожденные села была доставлена помощь, а женщина была эвакуирована для оказания медицинской помощи
Стрельба на остановке в Иерусалиме: убиты три мирных жителя, среди них судья-раввин
Теракт в Иерусалиме продолжался меньше минуты. За это время боевики успели убить или ранить 9 человек, а случайно проезжавшие мимо солдаты ЦАХАЛа ликвидировали террористов.
Зеленский ожидает, что Украина получит первые F-16 в 2024 году
Президент Зеленский ожидает, что Украина получит первые истребители F-16 в 2024 году.
Это не накопление, а восстановление потенциала - Игнат о подготовке врага к зиме
Российская армия сократила ракетные удары по Украине, чтобы восстановить свой истощенный арсенал, и в настоящее время у россии меньше ракет, чем было в прошлом году, сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.
Есть договоренности с партнерами мощно усилить юг Украины ПВО - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что Украина заключила соглашения с партнерами о значительном усилении противовоздушной обороны в своих южных регионах, причем прогресс идет медленнее, чем хотелось бы, но, тем не менее, приближается.
Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки
Четверо судей Апелляционного суда Киева были пойманы на получении незаконной взятки в размере 35 000 долларов за вынесение решения в пользу частной компании.
лавров летел на встречу ОБСЕ другим маршрутом: Болгария отказалась пропускать захарову - росСМИ
сергей лавров прибыл в Северную Македонию на встречу ОБСЕ через Грецию после того, как Болгария закрыла воздушное пространство для его самолета, из-за того что на борту находилась пресс-секретарь россии мария захарова. Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова.
Ракетный удар рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали тело мужчины
Из-под завалов разрушенного ударом армии рф дома в Новогродовке Донецкой области достали тело мужчины, еще четверо, включая ребенка, возможно, оказались под завалами; поисково-спасательные операции продолжаются.
Военный "зонтик" НАТО мог бы защитить неоккупированную часть Украины, это часть выигрышной стратегии – Бжезинский
Военный зонт НАТО может распространиться на на оккупированную Украину в рамках выигрышной стратегии, по словам Яна Бжезинского, который выступает за скорую военную помощь для предотвращения распространения конфликта на Польшу. Бывший генеральный секретарь НАТО предполагает, что Украина могла бы вступить в НАТО до окончания войны без оккупированных территорий.
""Он изменил лицо дипломатии" - Кулеба отреагировал на смерть Генри Кисинджера
Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии, умер в возрасте 100 лет; Дмитрий Кулеба почтил его дипломатическое наследие и влияние на мировой порядок.