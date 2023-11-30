В Серебрянском лесничестве отбили несколько штурмов врага, оккупанты обстреляли Невское и Белогоровку - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки активизировались в Луганской области, обстреляли из минометов и артиллерии Невское и Белогоровку, сообщил в четверг глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Вчера наши ребята отбили в Серебрянском лесничестве несколько штурмов. Оккупанты упрямо лезли вперед. Также они пытались прорвать украинскую оборону вблизи Стельмаховки на Сватовщине - итог аналогичен - отметил Лысогор.

Детали

Под минометный и артиллерийский огонь попали Невское и Белогоровка.

В освобожденные села привезли помощь и эвакуировали оттуда в больницу женщину.

"В медицинское учреждение Донецкой области госпитализировали 59-летнюю жительницу прифронтовой Макеевки. У нее обострилось хроническое заболевание", – сообщил глава Луганской ОВА.

"Также в освобожденные села, доставили помощь", - добавил начальник областной военной администрации. В частности, регулярные 500 буханок хлеба в неделю. Собрали у граждан текущие потребности и в очередной раз предложили всестороннюю поддержку в эвакуации.

На оккупированных территориях, по его словам, в Лисичанске уже третий раз за год обещают обеспечить электроснабжением, в соседнем Северодонецке недовольны суммами в платежках за этот же свет.

Напомним

Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed. ПВО работала в южных, восточных и центральных областях.