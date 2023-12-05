В Сенате США заговорили о первом голосовании по помощи Украине и другим
Чак Шумер поддержал первое голосование по пакету помощи Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону и на гуманитарные цели в секторе Газы на сумму 106 миллиардов долларов.
На юге уничтожили четыре "шахеда", один из них - в Винницкой области
Украинские силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника Shahed над югом Украины, в том числе один в Винницкой области, без попаданий.
На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения из-за атак России
Один человек погиб и пятеро получили ранения в Херсонской области в результате 89 российских обстрелов с применением различного тяжелого вооружения, включая ракету.
Еще плюс 1030: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 333 840 человек, 5587 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, работала ПВО
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были задействованы силы противовоздушной обороны, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Украинская ПВО ночью сбила 10 из 17 ударных дронов типа "шахед"
Украинская противовоздушная оборона нейтрализовала 10 из 17 беспилотников "Шахид" и перехватила 6 ракет С-300, запущенных Россией ночью.
Силы обороны Украины отбили атаки на шести направлениях: отчет Генерального штаба
Украинские войска отбили атаки противника на шести направлениях, включая Купянск и Бахмут, удерживая прочную оборону и нанося врагу потери.
США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге для сенаторов
Президента Украины Зеленского пригласили на закрытый брифинг в Сенате США, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву. Вскоре сенаторы проголосуют за предоставление дополнительной финансовой поддержки.
Авиация Сил обороны осуществила 12 ударов по врагу - Генштаб
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 12 ударов по силам противника, целями которых были его личный состав, вооружение и зенитные комплексы, говорится в сводке Генерального штаба.
В Индонезии после неожиданного извержения вулкана Марапи количество погибших возросло до 23
Количество жертв неожиданного извержения индонезийского вулкана Марапи возросло до 23 человек, а спасатели борются в опасных условиях.