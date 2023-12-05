В Сенате США заговорили о первом голосовании по помощи Украине и другим

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер в понедельник поддержал первое процедурное голосование за дополнительный пакет финансирования, запрос на который делал президент Соединенных Штатов Джо Байден, объемом 106 миллиардов долларов для помощи Украине, Израилю, странам Индийско-Тихоокеанского региона и на гуманитарные цели в Газе, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

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Шумер, как сообщается, организовал запланированное голосование по закрытому законопроекту, которое должно состояться позже на этой неделе. Он сказал, что продвижение этого мероприятия необходимо, "поскольку у Украины заканчиваются ресурсы, необходимые для продолжения войны против российского вторжения", пишет издание.

"Я призываю каждого сенатора подумать, где мы находимся в этот момент истории. Национальная безопасность Америки под угрозой во всем мире - в Европе, на Ближнем Востоке и в Индийско-Тихоокеанском регионе, - сказал Шумер. - [Дополнительный документ] может определить траекторию развития демократии на годы вперед. Мы живем в момент истории".

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