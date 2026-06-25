В Румынии одобрили законопроект об объединении с Молдовой

Палата депутатов Румынии молча одобрила законопроект об объединении страны с Молдовой после завершения предусмотренного Конституцией срока рассмотрения. Теперь документ передан в Сенат, который будет принимать окончательное решение, пишет УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

Законодательную инициативу внесли депутаты партии SOS Romania еще 14 апреля. В то же время правительство Румынии, а также юридический комитет и комитет по правам человека Палаты депутатов дали отрицательные заключения по документу. Поскольку парламент не провел дебатов и голосования в установленный 45-дневный срок, законопроект считается автоматически одобренным и направленным в верхнюю палату парламента.

В документе предлагается, чтобы парламент Румынии принял решение об объединении с Республикой Молдова. Также авторы ссылаются на положения Хельсинкского заключительного акта СБСЕ, который допускает изменение государственных границ мирным и дипломатическим путем.

Правительство должно начать переговоры с Кишиневом

Законопроект уполномочивает правительство Румынии немедленно начать переговоры с властями Молдовы о возможном объединении двух государств. После вступления закона в силу предусмотрено информирование международных партнеров, в частности США, НАТО, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций.

Окончательная судьба законодательной инициативы теперь зависит от решения Сената. Именно верхняя палата румынского парламента имеет решающее слово относительно дальнейшего рассмотрения документа.

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