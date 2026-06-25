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В Румынии одобрили законопроект об объединении с Молдовой

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Палата депутатов Румынии автоматически одобрила законопроект об объединении с Молдовой после завершения срока рассмотрения. Документ передан в Сенат, который примет окончательное решение.

В Румынии одобрили законопроект об объединении с Молдовой

Палата депутатов Румынии молча одобрила законопроект об объединении страны с Молдовой после завершения предусмотренного Конституцией срока рассмотрения. Теперь документ передан в Сенат, который будет принимать окончательное решение, пишет УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

Законодательную инициативу внесли депутаты партии SOS Romania еще 14 апреля. В то же время правительство Румынии, а также юридический комитет и комитет по правам человека Палаты депутатов дали отрицательные заключения по документу. Поскольку парламент не провел дебатов и голосования в установленный 45-дневный срок, законопроект считается автоматически одобренным и направленным в верхнюю палату парламента.

В документе предлагается, чтобы парламент Румынии принял решение об объединении с Республикой Молдова. Также авторы ссылаются на положения Хельсинкского заключительного акта СБСЕ, который допускает изменение государственных границ мирным и дипломатическим путем.

Правительство должно начать переговоры с Кишиневом

Законопроект уполномочивает правительство Румынии немедленно начать переговоры с властями Молдовы о возможном объединении двух государств. После вступления закона в силу предусмотрено информирование международных партнеров, в частности США, НАТО, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций.

Окончательная судьба законодательной инициативы теперь зависит от решения Сената. Именно верхняя палата румынского парламента имеет решающее слово относительно дальнейшего рассмотрения документа.

Майя Санду заявила, что поддержит объединение Молдовы с Румынией, если будет референдум12.01.26, 21:28 • 6098 просмотров

Степан Гафтко

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