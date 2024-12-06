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В Румынии Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов

В Румынии Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов

Киев  •  УНН

 • 1175 просмотра

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Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за выявленных манипуляций. Победу на выборах одержал пророссийский кандидат Калин Георгеску, выступавший против НАТО.

В Румынии Конституционный суд принял решение аннулировать результаты первого тура президентских выборов, что означает полный перезапуск избирательного процесса. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.

Судьи приняли такое решение после срочного совещания, на котором рассматривались запросы об отмене результатов голосования.

В поданных запросах приводились рассекреченные документы, согласно которым кампания пророссийского кандидата Калина Георгеску была результатом манипуляций, организованных за пределами Румынии.

Ранее с просьбой аннулировать результаты первого тура в суд обратился кандидат от консерваторов Кристиан Терхес.

Напомним

Первый тур выборов состоялся 24 ноября. По итогам голосования, победу одержал антизападный кандидат Калин Георгеску, который неоднократно высказывался против НАТО и поддерживал более тесные связи с Россией. Георгеску также критиковал политику Румынии в отношении Украины, заявляя, что страна должна сотрудничать с Россией.

28 ноября Верховный суд Румынии принял решение о пересчете голосов, а Центральная избирательная комиссия отметила, что повторное проведение первого тура возможно, если суд аннулирует голосование.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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