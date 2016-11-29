В руках у харьковчанина взорвалась взрывчатка
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Мужчина в Харькове нашел пакет, в котором находилась взрывчатка. При попытке ее разобрать она взорвалась. Мужчина получил травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Харьковской области.
"Харьковчанин шел по улице Метростроителей, когда увидел пакет. Внутри пакета он обнаружил странный предмет, серебристого цвета. Мужчина решил разобрать находку и она сдетонировала", - рассказали в пресс-службе.
От взрыва мужчина получил многочисленные травмы. У него рваные раны левой кисти, множественные осколочные ранения лица, осколочные ранения передней брюшной стенки. Пострадавшего доставили в больницу.
Правоохранители склоняются к версии, что найденный предмет мог быть запалом от гранаты. Подробности выясняет полиция.