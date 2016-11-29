В руках у харків'янина вибухнула вибухівка

"Харків'янин йшов по вулиці Метробудівників, коли побачив пакет. Усередині пакета він виявив дивний предмет, сріблястого кольору. Чоловік вирішив розібрати знахідку і та здетонувала", - розповіли у прес-службі.

Від вибуху чоловік отримав численні травми. У нього рвані рани лівої кисті, численні осколкові поранення обличчя, осколкові поранення передньої черевної стінки. Постраждалого доставили в лікарню.

Правоохоронці схиляються до версії, що знайдений предмет міг бути запалом від гранати. Подробиці з'ясовує поліція.