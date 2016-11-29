В руках у харків'янина вибухнула вибухівка
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Чоловік у Харкові знайшов пакет, в якому знаходилася вибухівка. При спробі її розібрати вона вибухнула. Чоловік отримав травми. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.
"Харків'янин йшов по вулиці Метробудівників, коли побачив пакет. Усередині пакета він виявив дивний предмет, сріблястого кольору. Чоловік вирішив розібрати знахідку і та здетонувала", - розповіли у прес-службі.
Від вибуху чоловік отримав численні травми. У нього рвані рани лівої кисті, численні осколкові поранення обличчя, осколкові поранення передньої черевної стінки. Постраждалого доставили в лікарню.
Правоохоронці схиляються до версії, що знайдений предмет міг бути запалом від гранати. Подробиці з'ясовує поліція.