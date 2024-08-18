В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

  •  57894 просмотра
Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

  •  94033 просмотра
Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

  •  54337 просмотра
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

  •  43898 просмотра
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  51780 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  168903 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  156979 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  208584 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  194980 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  212777 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

  •  4302 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

  •  20839 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

17 августа 2024, 03:11  •  51896 просмотра
Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

17 августа 2024, 01:52  •  49718 просмотра
Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

16 августа 2024, 19:49  •  50584 просмотра
Актуальное
В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 03:59  •  6273 просмотра

Read in English

В Ростовской области ночью 18 августа беспилотники атаковали нефтяной объект, вызвав пожар. Губернатор сообщил о падении обломков и возгорании дизтоплива на промскладах в Пролетарске.

В Ростовской области в ночь на 18 августа в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Детали

По словам Голубева, на западе региона силы и средства этой ночью якобы «отбили атаку БПЛА самолетного типа».

«В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных», - заявил губернатор.

Но впоследствии уточнил, что «в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено».

В сети были обнародованы кадры с пожаром на нефтеобъектах. Российские медиа говорят, что пылает нефтебаза из-за удара дронов.

У місті азов ростовської області увесь день палає поблизу нафтобази4 августа 2024, 17:45 • 58587 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаЭкономика
polshaПольша
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  116557 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
16 августа 2024, 14:00  •  119911 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
16 августа 2024, 10:54  •  124681 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
16 августа 2024, 09:20  •  117865 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
16 августа 2024, 08:55  •  103718 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
16 августа 2024, 08:16  •  82159 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
16 августа 2024, 06:30  •  156979 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  109117 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114477 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113374 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  51780 просмотра
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

  •  43898 просмотра
Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

  •  54337 просмотра
Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

  •  94033 просмотра
Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

  •  57894 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  168903 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  156979 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  208584 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  194980 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  212777 просмотра

Война

Оккупанты нанесли 371 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты нанесли 371 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области

  •  1277 просмотра
Россия отвела все корабли из Черного и Азовского морей

Россия отвела все корабли из Черного и Азовского морей

  •  1727 просмотра
В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

  •  6273 просмотра
Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами, ПВО отразила нападение

Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами, ПВО отразила нападение

  •  7782 просмотра
ПВО работает на Киевщине, раздаются взрывы

ПВО работает на Киевщине, раздаются взрывы

  •  26404 просмотра

политика

Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

  •  42474 просмотра
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  51758 просмотра
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

  •  43869 просмотра
Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

  •  36294 просмотра
Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

  •  54320 просмотра

Война

Оккупанты нанесли 371 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты нанесли 371 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области

  •  1277 просмотра
Россия отвела все корабли из Черного и Азовского морей

Россия отвела все корабли из Черного и Азовского морей

  •  1727 просмотра
В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

  •  6273 просмотра
Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами, ПВО отразила нападение

Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами, ПВО отразила нападение

  •  7782 просмотра
ПВО работает на Киевщине, раздаются взрывы

ПВО работает на Киевщине, раздаются взрывы

  •  26404 просмотра

политика

Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

  •  42474 просмотра
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  51758 просмотра
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

  •  43869 просмотра
Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

  •  36294 просмотра
Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

  •  54320 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  85137 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  80860 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  104534 просмотра

Экономика

В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

  •  6273 просмотра
Графики отключения света могут вернуться из-за жары

Графики отключения света могут вернуться из-за жары

  •  37147 просмотра
Ливан без света: электростанция Захрани остановилась из-за нехватки топлива

Ливан без света: электростанция Захрани остановилась из-за нехватки топлива

  •  12419 просмотра
Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

  •  17952 просмотра
Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

  •  57884 просмотра

Киев

Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами, ПВО отразила нападение

Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами, ПВО отразила нападение

  •  7782 просмотра
ПВО работает на Киевщине, раздаются взрывы

ПВО работает на Киевщине, раздаются взрывы

  •  26404 просмотра
На Трухановом острове в Киеве произошел пожар площадью 200 кв.м

На Трухановом острове в Киеве произошел пожар площадью 200 кв.м

  •  20973 просмотра
Киевский зоопарк открыл две новые авиарии для попугаев ара

Киевский зоопарк открыл две новые авиарии для попугаев ара

  •  20899 просмотра
Жара до 36° и местами дожди: прогноз погоды на 18 августа

Жара до 36° и местами дожди: прогноз погоды на 18 августа

  •  23112 просмотра