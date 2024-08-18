В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе
Киев • УНН
В Ростовской области ночью 18 августа беспилотники атаковали нефтяной объект, вызвав пожар. Губернатор сообщил о падении обломков и возгорании дизтоплива на промскладах в Пролетарске.
В Ростовской области в ночь на 18 августа в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Детали
По словам Голубева, на западе региона силы и средства этой ночью якобы «отбили атаку БПЛА самолетного типа».
«В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных», - заявил губернатор.
Но впоследствии уточнил, что «в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено».
В сети были обнародованы кадры с пожаром на нефтеобъектах. Российские медиа говорят, что пылает нефтебаза из-за удара дронов.
У місті азов ростовської області увесь день палає поблизу нафтобази4 августа 2024, 17:45 • 58587 просмотров