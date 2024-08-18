В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

В Ростовской области в ночь на 18 августа в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Детали

По словам Голубева, на западе региона силы и средства этой ночью якобы «отбили атаку БПЛА самолетного типа».

«В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных», - заявил губернатор.

Но впоследствии уточнил, что «в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено».

В сети были обнародованы кадры с пожаром на нефтеобъектах. Российские медиа говорят, что пылает нефтебаза из-за удара дронов.

У місті азов ростовської області увесь день палає поблизу нафтобази